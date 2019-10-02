【深夜字聊】想要咁玩又怕講

情侶間相處好多時都要面對舒適圈嘅挑戰，其中一個就係要畀對方知道自己嘅性喜好，似有啲人鍾意晚上啪啪啪，有啲人鍾意玩情趣玩具等，只係呢位女網民卻好擔心，如果畀男友知道自己嘅性癖，對方會討厭佢。呢位女網民稱：「其實喺之前都有過一個男友，而我亦同佢哋發生過關係。由於Ex係由朋友變情侶，所以我唔怕同佢講我最愛被舔下面，嗰種感覺真係超正。不過現任男友就唔同，我哋係交友App識嘅，老實講我都冇諗過關係會發展得咁快，最近仲同埋居添，每次親熱我都勁想佢舔吓，只係佢性格都幾保守，驚同佢講會嚇親佢，唔知大家有冇辦法可唔可以暗示到畀佢聽呢？」

網友神回應：

Ella：方法好簡單啫，用蜜糖一類嘅嘢搽喺自己嗰度，男友見到你咁做，除非佢好蠢啦，否則都知道你想點，以後佢自自然然會識做啦！

Aunite：我都勁鍾意咁做㗎，嗰種感覺就好似少少觸電咁，超正！其實我同老公都係交友網識嘅，我冇特別同佢講我最鍾意咁玩，只係有次我㩒佢個頭落去，佢見到我勁High，就知道我超鍾意呢味。

松松：除非你有特別嘅氣味，否則我相信冇男人唔願意試吓呢種玩法嘅。以我個人經驗嚟睇，你嘅問題反而係對現時關係嘅唔確定性，正如你話齋，關係好似發展得太快，呢點先至係重點。

Smash：唓！我唔覺得要特別講囉，男人喺慾火焚身一刻，你叫佢做乜都得，吹奏之嘛，直接同佢講啦，唔使驚喎。