【健樂事】重陽嘗秋菊　清熱解毒　

重陽節有「菊花節」之稱，古人會在登高時品嘗以菊花加糯米酒釀成的菊花酒，藉此養生。（資料圖片）

菊花又叫「秋花」，全因它盛產於每年農曆9月深秋之際，而重陽節更有「菊花節」之稱，古人會在登高時品嘗以菊花加糯米酒釀成的菊花酒，藉此養生。

秋天天氣乾燥，不少人都容易上火（俗稱熱氣），尤其是韓燒、打邊爐又或BBQ過後，喉嚨痛、爆暗瘡、咳嗽等問題隨時一下子爆發，性味甘寒的菊花可謂大派用場，拿來泡茶飲，有助清熱解毒。事實上，中醫藥典籍早有記載菊花的好處，如根據《神農本草經》指出，杭菊能疏散風熱，滁菊能平肝明目，而白菊和貢菊則有助紓緩頭昏、肚痛、明目，可用於治療風熱感冒、發熱頭痛等。值得一提，菊花茶縱有保健茶之稱，但不等於可以日日飲，也不是人人啱飲，以下是善用菊花的小貼士，注重養生者不可不知！

【飲用小貼士】

1.體質虛寒勿多飲

一般人皆可食用菊花，可煎服或泡茶飲，每次10至15克，有清熱、解毒、清肝、明目等功效。但因為菊花茶屬寒性，所以體質虛寒、平時怕冷、脾胃虛弱、腹瀉便稀者不宜常飲，同樣地，血壓低、老人家、孕婦、行經期間的女性也不要多喝。

2.濕疹患者可外敷

菊花有消炎解毒的功效，方法是將新鮮的野菊花搗爛，敷在疔瘡患處，或煎茶內服。野菊花對濕疹患者也有幫助，可將野菊花洗淨，待煎湯放涼後，敷在皮膚的痕癢處，有助紓緩病情。

3.配搭枸杞利雙眼

菊花含豐富維他命A，飲用菊花茶的確可以紓緩眼睛疲勞，對雙眼經常乾澀的人士而言，的確有幫助；另外，用棉花沾上菊花茶塗在眼睛四周，能夠消除眼睛浮腫及疲勞。以菊花加枸杞炮製「菊杞茶」，對眼睛更有幫助。

4.寒涼過度損正氣

有人認為喉嚨腫痛就要清火，於是不停飲用菊花茶，但寒涼過度有損正氣，會令病情加劇，導致腹瀉肚脹；而泡菊花茶每次只需要3至5朵便可，應注意分量。

5.作藥枕可治頭痛

菊花帶有淡淡的清香，可解除人體疲乏，放鬆身心，長期飲用菊花茶有助鬆弛神經、紓緩頭痛的作用。另外，菊花枕是古人常用的藥枕，其原理是枕袋內的菊花會因體溫的加熱不斷揮發藥性，通過頭皮毛孔吸收進入體內，或者是通過鼻子直接吸入體內，當睡眠時使用，可產生療效，有疏通經絡、明目醒腦、安神助眠等作用。