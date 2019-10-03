每日$38　打破飲水都肥宿命

我經常收到網友留言：「我已經食得好少，點解仲係瘦唔到？」我相信這句也是很多OL的心聲。

經常身處冷氣間，每天坐著工作8小時，缺乏運動，又經常吃生冷食物，喝凍飲、啤酒之類，會令血液循環較差，形成「陰性體質」，亦即「虛胖」。這類人看上去不是肥而是腫，肉鬆鬆的，不是脂肪或肌肉型肥胖，相對地會容易瘦下來。有客人完成「十日瘦十吋療程」後減了5磅、全身勁減31.2吋，整個人瘦了一個碼，連包包面都消失了！她10日都乖乖跟宇宙飲食，進食AK安康的補身餐如「纖體粥」、「瘦身湯」，讓身體吸收「適當熱量」的補身食材，達到滋肝補腎、調和五臟、健脾胃、利水消腫、潤肺養顏的效果。再到分店做儀器、焗氈、浸浴來促進血液循環，水腫立即消失，可瘦超過30吋絕不出奇。

如果你屬「陰性體質」，可先做韓式養生，疏通全身淋巴，促進新陳代謝。如果身體淋巴結阻塞，做的時候會很痛，做後又會起痧，但做完後感覺全身鬆，痧痕也會在一兩日消失。清走毒素後，可再做超能機和數碼塑身儀修線條。超能機集低功率激光、多極射頻、真空負壓於一身，能將脂肪細胞液化再經淋巴排走，真正減少脂肪細胞，局部減肥一流，特別是腰側、大腿內外側、肚腩肥肉，修緊線條效果明顯，運動也做不到；數碼塑身儀則能局部鍛鍊肌肉，半小時「躺著瘦」已等於做了兩小時肌肉鍛鍊。先排毒祛腫提升代謝，再做機修線條，自然瘦得更快、效果更好。

公司今年32周年慶，新推出「每日$38 瘦餐飽」優惠*，可以一次過做足「十日瘦十吋療程」、「排毒養生組合」、「減脂健體組合」，集中醫營養學、自然療法和多項高科技療程於一身，幫你先補身，後瘦身；減好脂，再增肌，配合養生飲食，即能改善體質，健康瘦身！每日$38優惠最後5天，要把握機會。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。