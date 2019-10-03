姚望四方：深圳機場帶來的挑戰

機管局公布最新航空數據，8月香港國際機場錄得客運量為600萬人次，飛機的升降量則為3.5萬架次，與去年同期比較，分別減少12.4%及3.5%。在貨運量方面，亦下降11.5% 。同期深圳機場航班起降3.16萬架次，較去年同期增加5.8%；客運及貨運量較去年同期分別增加9.2%及7.1%。前兩項指標較去年7月同期增幅均有所擴大。

由於逃犯條例引起的風波，已嚴重影響香港機場運作，香港機場出入境旅客明顯流失，市場預計深圳機場有望承接香港機場三分之一流失的旅客。如果情況持續惡化，深圳機場將直接得益，有助提升其國際航空樞紐地位。目前粵港澳大灣區內規模最大是香港、廣州和深圳三個機場，2018年香港國際機場機場客運量為7,470萬人次，白雲機場7,000萬人次，深圳機場只有4,934.7萬人次。但從增加速度來看，深圳機場去年客運量增幅達到8.2%，白雲機場為6%，香港機場僅為2.5%，深圳機場增速最快。近3年來，深圳機場國際旅客人數也以每年超過30%的速度增加。

近期中央公布要將深圳建設成「中國特色社會主義先行示範區」，藉建設大灣區及打造珠三角世界級機場群等重大戰略機遇，深圳機場的目標為：面向亞太、輻射全球的國際航空樞紐。為了增加客貨運量，深圳機場的第三跑道也已經開始動工，建成後預計接待量將達到8,000萬人次。香港機場是區內數一數二的國際航空樞紐，以航線多、服務好、效率高著稱，如果短期內風波可以過去，香港機場的競爭力仍可維持。否則，隨着大灣區內城市的經濟增長，鄰近香港的深圳機場必會順勢發展，香港作為國際航空樞紐的地位必然會受到深圳機場的挑戰。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員