家鄉薯餅賀德國國慶
2019年10月03日 12:30
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炸薯餅是很受歡迎的德國家常料理，配肉類、三文魚佐酒一流，換成忌廉、果醬或水果又別有一番風味，鹹甜兩種食法各具特色。（盧展程攝）
啱啱過完中國國慶，而10月3日則輪到德國國慶。很多人都以為德國國慶的日子跟柏林圍牆倒塌，象徵東德與西德統一有關，但其實柏林圍牆倒塌的日子是在1989年11月9日，當年東德人的確想將此日定為國慶，但由於1923年的啤酒館政變及1938年的水晶之夜同在這一日發生，對德國人來說並不是一個好日子，於是就把東德和西德宣布統一的10月3日定為國慶。今日不如就跟在旺角、沙田及屯門均有分店的德國餐廳行政總廚Jörn Henninger製作家鄉香脆薯餅，此道菜式鹹甜皆宜，各有滋味。
材料：
薯仔 500克
麵粉 2湯匙
粟粉 1湯匙
雞蛋 1隻
洋葱 1/2個
三文魚 適量
鹽、白胡椒粉、豆蒄粉 各少許
青橄欖 隨意
做法：
1. 將薯仔刨皮再刨成粗絲。
2. 與洋葱粒、雞蛋混合，以鹽、白胡椒及豆蒄粉調味。
3. 加麵粉及粟粉，用手拌勻。
4. 煮熱橄欖油，轉慢火煎薯餅至金黃色。
5. 上碟後放上三文魚及橄欖，並以香草、酸忌廉作點綴。