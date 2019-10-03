啱啱過完中國國慶，而10月3日則輪到德國國慶。很多人都以為德國國慶的日子跟柏林圍牆倒塌，象徵東德與西德統一有關，但其實柏林圍牆倒塌的日子是在1989年11月9日，當年東德人的確想將此日定為國慶，但由於1923年的啤酒館政變及1938年的水晶之夜同在這一日發生，對德國人來說並不是一個好日子，於是就把東德和西德宣布統一的10月3日定為國慶。今日不如就跟在旺角、沙田及屯門均有分店的德國餐廳行政總廚Jörn Henninger製作家鄉香脆薯餅，此道菜式鹹甜皆宜，各有滋味。

材料：

薯仔 500克

麵粉 2湯匙

粟粉 1湯匙

雞蛋 1隻

洋葱 1/2個

三文魚 適量

鹽、白胡椒粉、豆蒄粉 各少許

青橄欖 隨意

做法：

1. 將薯仔刨皮再刨成粗絲。

2. 與洋葱粒、雞蛋混合，以鹽、白胡椒及豆蒄粉調味。

3. 加麵粉及粟粉，用手拌勻。

4. 煮熱橄欖油，轉慢火煎薯餅至金黃色。

5. 上碟後放上三文魚及橄欖，並以香草、酸忌廉作點綴。