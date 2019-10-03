婚嫁珠寶快閃店　奢華冠冕獨家展出

若想威，其實是要戴皇冠，無？冠冕都可以啊！拿破崙御用珠寶商Chaumet，向來以奢華冠冕聞名於世，想率先一睹品牌最新冠冕甚至試戴？現在有好機會。

品牌即日起至10月13日在澳門開設Crow Your Love Pop-up Boutique，呈獻多款珠寶新作及全球獨家發售的Joséphine Aigrette Imperiale冠冕及Diane Tiara冠冕。全新Diana Tiara冠冕的靈感來自1900年代、象徵浪漫的常春藤圖案；另一款Josephine Aigrette Imperiale冠冕以珍珠及鑽石鑲嵌而成，線條簡潔，甫戴上即優雅躍現、充滿仙氣。同場還有品牌多款經典冠冕的模型可供試戴及拍照，感受法國皇室氣派。Pop-Up Boutique率先推出兩款全新婚戒Joséphine Splendeur Impériale 及Éclat d’ Éternité，並提供「為愛加冕」特別訂製服務，為愛侶創造專屬訂婚戒指，甜蜜滿瀉。