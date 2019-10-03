三界五行：長者膳食　注重營養

大多數老人家，隨着年齡增長，咀嚼能力、消化能力、吸收能力都負增長，愈來愈退化。然而，必須面對的現實是，老人家卻愈來愈需要足夠的營養去維持新陳代謝，否則，加速衰老。例如缺鈣，引致骨質疏鬆；缺鐵，引致貧血；缺蛋白質，肌肉無力，加速退化；缺維他命C，容易感冒，牙齦出血；缺纖維素，引致便秘；維他命B1，雙腳變得沉重無力，容易疲倦，甚至有水腫現象……

上述情況如果嚴重，需請醫生診斷，處方藥物補充。但中國養生傳統，根據「上醫治未病」的原則，老人家在日常膳食中，保持均衡營養，在食材搭配和烹飪過程中，花少少心思，實在非常有益，以下舉個簡單例子。

茄子連皮切薄片或幼條，加蒜蓉拌好，放在碟子，茄子上面放豆腐，豆腐切細件，豆腐上面放肉末和切碎的梅菜、榨菜或冬菜，隔水蒸十分鐘，攢少少熟油，加少少生抽，少少麻油。簡簡單單，「一味好餸」，很開胃的。茄子含豐富維他命C和P，軟化血管，而且潤腸通便；豆腐鈣質豐富，是道家和佛家養生之寶。梅菜或榨菜、冬菜的分量不要太多，已經足夠刺激味蕾，引起食欲。由於茄子有潤腸通便作用，如果老人家大便過分稀爛，甚至每日排便三、四次，那就不要食茄子了，可改用健脾、養胃、壯腰的鮮淮山，鮮淮山切幼絲，容易熟，而且方便老人家咀嚼。

方向宇