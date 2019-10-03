Surface Duo摺芒手機　微軟搶攻Android市場

微軟（Microsoft）自Windows Phone年代後，相隔多年未有新手機推出，反而Surface系列平板和手提電腦獲得不俗回響。當大家以為微軟放棄手機市場時，廠方日前在紐約發布旗下首款Android摺芒手機Surface Duo，似是正式向Apple及Samsung等大廠宣戰！

Surface Duo機身厚度只有4.8mm，配備兩塊5.6吋獨立屏幕，打開後可將畫面擴展至8.3吋，它與Samsung Galaxy Fold等摺芒機最大分別，是雙屏以轉軸連繫，不是一整塊設計，好處是屏幕可360度翻轉，摺合耐用性也較高；但缺點是中間隔着邊框，而且上下留有粗粗的黑邊，觀感沒有一眾摺芒機般震撼。

硬件方面，新機暫時用上Snapdragon 855處理器，廠方表示2020年付運時有機會更新，內置指紋辨識器及USB-C插口。最驚喜當然是用上Android系統，而不是傳聞中的Windows 10 Mobile或Windows 10 X系統，故此可下載及運行各種Play Store程式。若嫌屏幕未夠大的話，同場還加推Surface Neo雙芒平板，用上兩塊摺合式9吋屏幕，機身重量只有1.4磅，還備有軟身實體鍵盤可變成手提電腦使用。