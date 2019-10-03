威瑪包浩斯博物館　睇盡千件經典勁作

對於來自德國的包浩斯（Bauhaus），相信大家都聽過這個大名吧！這間於1919年成立、專門教授建築及美術的教育設施，雖然僅開辦了十數年時間，但對美術及建築界卻帶來極大的影響力。今年適逢包浩斯建校100周年紀念，為此圖林根邦的威瑪（Weimar）於4月便有全新的包浩斯博物館Bauhaus-Museum Weimar開幕，展示了約1,000件充滿代表性的相關展品，對現代藝術及建築有興趣的絕對大飽眼福。

選址威瑪設立博物館，全因這裏是包浩斯的「源頭」，德國建築師沃爾特•格羅佩斯（Walter Gropius）於1919年在此開設了包浩斯學校，其特別之處是，主張設計具備功能性的住宅及家具等日常用品為目標，給當時甚至現在的建築及設計界帶來極大的衝擊。後因納粹政權抬頭，在政治壓力下於1925年及1932年先後遷至德紹及柏林，而最終於1933年關閉。而趁着創校100周年的大日子，Bauhaus-Museum Weimar絕對係注目的慶祝搞作，博物館位處Weimarhallen公園附近，其對面正是昔日納粹於30年代末彰顯權威而興建的Gauforum公共集會建築，似是為被趕走的包浩斯出一口烏氣呢。

外形如正立方體的全新博物館，是由Heike Hanada和Benedict Tonon兩位德國建築師設計，並忠於包浩斯風格，選用清水混凝土，帶點工業味道，而外牆布滿間距不同的橫向坑紋，內藏有24條白色LED燈，低調又實用，相當型格。至於內裏分成5層的展館，當中三層為面積達2,000平方米的常設展覽，其主題為源自威瑪的包浩斯設計（The Bauhaus Comes From Weimar），內裏展示了約1,000件相關製品及文件，當中必看的有Marianne Brandt設計的著名茶壺、Marcel Breuer的瓦西里椅（Wassily Chair），及由Wilhelm Wagenfeld和Carl Jakob Jucker等設計的枱燈及家具等。加上各包浩斯大師的設計概念解說、歷代的陶瓷家具、甚至裝置藝術創作等，讓大家對包浩斯這100年變化和演繹有更全面了解。

Bauhaus-Museum Weimar

地址：Stéphane-Hessel-Platz 1, 99423 Weimar

開放時間：9:00am~6:00pm，周一至2:30pm

入場費：€11（約HK$96）