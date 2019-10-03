靈敢侶情：清晰表達的重要……

很多男人都需要清楚的指示才能完成你的要求。（互聯網）

我的廚藝教室有一個規矩︰只要焗爐開着，學生不得走近，嚴格執行。

你就說我杞人憂天吧！我燙傷總好過學生痛，他們是我的寶。

然後，問題就來了：每次學生的製成品要出爐，他們都要把所用的焗爐位置告訴我，好等我把麵包、蛋糕拿出來。

「靈山，上面左邊第一個焗爐」、「上右二」、「下左一」。

久不久，都會有學生在情急之下，突然上、下、左、右不分，指着六部焗爐大叫︰「嗰個嗰個，唔係，上面，呢個呢個，左邊，呀唔係，係右邊！」

上星期，終於有學生問︰為何不在焗爐貼數字，「1號」、「2號」？

大家都知道，我除了教廚藝，還有寫愛情專欄。其實，「能夠清楚形容一件事或一個位置」，對感情很有幫助。

以下情景，你一定經歷過︰

你要求另一半：「拿個指甲鉗給我。」

另一半迷惘問：「在哪裏？」

你的頭頂頓時着燈，心想：「現在我們新相識嗎？這個家你住了5年都不知道？」

不過為免嘈交，你忍，但當然，難免會表現出一臉沒好氣的樣子。

「咪喺嗰度囉！」

以為對方會記起吧？

「即係邊度？」

「櫃桶囉！」

他看着三格抽屜，更加迷惘。

最後，你氣沖沖地站起來，自己拿，不靠他！

以前，我都試過這個問題，最後，另一半向我解釋：「其實很多男人都需要清楚的指示，至少我是。」

起初，我不相信，只認為他耍我，但問了很多位男士之後，我惟有……

好，我學表達！

「最頂個櫃桶裏面，左上角。」

「衣櫃左邊嗰排櫃桶最底一格。」

「左邊雪櫃第二格。」

改一改溝通方法，他拿到我想要的，我得到我需要的。

於是，我便把「形容能力」融入課堂之中，因為我深信：「懂吃、懂愛、懂心靈快樂」，在人生中很重要。

教室開業半年了，看着學生由開始時完全形容不上，到現在能夠清楚、簡單地說：「靈山，上右一！」每次我背着他們面向焗爐，替他們拿出製成品時，我的心都很甜，還會偷笑。

教廚藝於我來說，不是只教一個食譜，能夠教到學生回家後被另一半讚、做另外的食譜都更得心應手，我很榮幸。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk