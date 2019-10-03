「中指貓」香港限定系列　本地首間旗艦店開催

做人同做貓其實都一樣，最重要就係「揸緊中指」！2009年由Ryan O’Connor於洛杉磯創立的美國街牌RIPNDIP，憑着生招牌「中指貓」Lord Nermal就由美國紅到去亞洲，繼洛杉磯及東京之後，今回RIPNDIP更擇定日子於10月4日正式進駐香港銅鑼灣開設首間專門店，除了帶來季度新貨之外，更會有香港限定系列及與洛杉磯潮牌TEDDY FRESH（2017年由Yotuber Hila Klein及丈夫Ethan所創立）於店內發售，前者以紮染配色並加入HONG KONG字樣打造；後者就運用繽紛色彩的撞色及迷彩演繹，並加入TEDDY FRESH標誌性熊仔圖案，此聯名系列過往只有洛杉磯及東京專門店獨家發售，今次可以於香港入手絕對係機會難逢。10月4日當日晚上6時全線單品就會於新店正式開賣，現場空中花園更會有4米高「中指貓」Lord Nermal現身，更會有美式漢堡及啤酒等等美食供應，頭50名顧客更可獲得神秘禮物一份，「貓奴」一定唔可以好錯過！