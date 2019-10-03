開箱男：Insta360 GO　超的骰Action Cam

GO是Insta360最近推出的一部超的骰Action Cam，體積差不多只有一隻拇指般大。（張群生攝）

360度相片、影片都流行咗一段時間，當中最常見的拍攝器材一定非品牌Insta360莫屬，One X、Nano、Air相信大家都喺街見過人用。而品牌最近就推出新作GO，但今次就唔係玩360度攝影，而係一部運動相機Action Cam，究竟手指公咁細、僅重約18g的機身，拍攝效果得唔得呢？今期開箱男為大家揭曉！

Insta360 GO最大賣點是輕便，機身重量只有18.3g，體積大概同一隻手指公差唔多，亦都與智能手帶錶芯相約。GO支援拍攝相片及影片，相片解像度可以最高達3,040×3,040，主打的影片功能就分為多個模式，包括普通模式，分15秒、30秒及60秒，解像度2,720×2,720@25fps；間隔錄像，解像度2,720×2,720@25fps；定位延時，解像度3,040×3,040@30fps；移動延時：解像度2,720×2,720@30fps；慢動作模式，1,600×900@100fps。此外，機身更支援FlowState防震技術，亦可以有限度防水，官方指落雨、淺水游泳都冇問題，但長時間水底拍攝就唔得喇。

用得Action Cam，當然就係想以第一身視覺拍攝畫面，GO原裝已附送多款配件，全部採用磁力設計，包括磁吸掛繩，可以將機身固定於心口；簡易夾，方便夾於背帶、帽子等衣物上；磁吸膠墊，底部設有黏貼的小底板；轉向支架連支架底盤，底盤同樣加設黏貼。

輪到實測環節，Insta360 GO機身不設屏幕，只有一個按鍵及指示燈，輔以震動提示狀態，用家可以設定關機時按一下或者開機下按一下、兩下、三下的指令，例如長按按鍵開機，預設關機按一下為快速拍攝30秒短片等。開箱男就嘗試以GO打籃球、跑步，廣角鏡頭下第一身效果相當特別，而日光下畫質、色彩都唔錯，快速移動下畫面穩定度亦相當高。用家亦可以透過Insta360 GO App以藍牙連接機身遙距控制不同拍攝模式，美中不足係App內仍然無法實時預覽拍攝畫面。要瀏覽機身檔案，大家就需要將機身放回充電盒，再透過充電盒底的Lightning插頭連接iPhone或充電盒側的microUSB插口連接Android手機，即可於App內瀏覽、下載檔案。

至於容量及電量，廠方表示GO內置為8GB記憶體，大約可儲存100段15秒短片，機身連充電盒續航力為60分鐘。

最後總結，開箱男覺得Insta360 GO確實輕便，用法亦簡單，令用家可以隨時隨地拍攝短片，而成品效果都唔錯。唯一要扣分就係操作上唔夠清晰，單靠提示燈、震動確實令用家混淆，而且按鍵設於機背，當加上配件之後就難以操作，如果按鍵位於機面就更加就手。