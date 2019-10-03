生活夜校：納粹「衝鋒隊」下場是……

為政權當打手，歷史上曾經出現過不少！不過，不要以為有政權撐腰，便可以為所欲為，水能載舟，自然可以覆舟。

以德國納粹時代衝鋒隊（德語為Sturmabteilung，SA）為例，這個由希特拉於1923年創立的武裝組織，組織負責人為恩斯特·羅姆（Ernst Röhm），成員穿黃褐色卡其布軍裝，因此又稱為褐衫隊（Braunhemden）。他們的出現，引發了多宗街頭事件，以1932年6月為例，便發生了超過400次的街頭爭鬥，造成82人死亡，這種社會上的不穩現象，正是讓希特拉崛起關鍵性因素，因為許多德國人認為一旦希特拉被任命為總理，這種械鬥便會停止。但事與願違，隨着希特拉成為總理後，有關衝鋒隊的暴力仍層出不窮，甚至毆打路人，到了1933年中期，衝鋒隊便被不少人視為是傲慢及無禮，有外交官抱怨過外國大使被衝鋒隊無理對待，這種行為讓中產階級與其他保守團體如德軍有意見。

此外，希特拉亦忌憚其勢力坐大，會擾亂納粹黨的穩定，於是在1934年6月30日至7月2日的清算行動，希特拉出動黨衛隊和蓋世太保，突然對以羅姆為首的衝鋒隊高層進行清洗，多名衝鋒隊成員被清算，包括恩斯特·羅姆，據說死亡人數可能多達幾百人，這件事件，史稱「長刀之夜」（Nacht der langen Messer）。