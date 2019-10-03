【深夜字聊】曾患椰菜花 會妨礙生育嗎？

Q：本人男性，3年前生過椰菜花，醫好之後都沒有復發。現有一項問題想問，如果我結識了女朋友又想結婚生仔，那就一定要經歷無套性愛，想問是否在過程中有機會傳染給女方呢？即使現在冇復發又冇任何表面病徵。

心急人

A：「椰菜花」是俗稱，其正式學名叫做「性病疣」（Venereal Warts），它是經由性接觸而感染到「人類乳頭瘤狀病毒」（Human Papillomavirus，HPV）所引發的性病。

「性病疣」這種性傳播疾病，雖算是常見卻又相當棘手麻煩，具有循環復發的特性，這是由於HPV屬DNA病毒，能輕易於內源匿藏，有部分患者接受過各種療程例如冷凍、電灼或雷射等治愈，及後依然不斷尾，令患者飽受復發困擾。慶幸閣下之病情受控，不過需要留意，於數年前患上性病疣，雖慶幸沒復發情況，就算椰菜花不復發，不代表身體沒有潛藏病毒。

據美國疾病預防與控制中心指出，HPV病毒可能在分娩過程中，從母體垂直傳染給新生兒，嬰兒甫誕生即遭受肺部和呼吸道感染。所以當一名男性患上或曾患性病疣，他必須避免將HPV傳給伴侶，以免損害下一代健康甚至導致終身遺憾。

若不打算生育，應堅持每次性行為都使用安全套以有效防止HPV藉性接觸傳播給伴侶。同時間，最保障是女方接受子宮頸抹片檢查，確定有否受到HPV病毒感染，若受感染應及早治療，若沒受感染則應注射疫苗，與病毒劃清界線，長遠預防子宮頸癌。

若打算生育，女方更需確定沒受HPV感染和注射疫苗以預防感染胎兒。到將來談婚論嫁時，閣下應與伴侶一起進行婚前檢查，找出：（1）閣下體內有否殘留HPV病毒，順道檢查整體的性功能；（2）女方進行子宮頸抹片及相關的性健康檢查；（3）女方接受HPV疫苗注射。這些醫療程序可確保男女雙方的性健康，遠離HPV侵害，當然女方很有機會問及何以她要注射疫苗，相信屆時閣下需預先構思一套委婉說詞，好讓女方接受又放心。

李偉儀