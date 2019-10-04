營事檔案：越式柚子魷魚沙律　低脂清新

說起沙律，大家都會聯想起有大量沙律醬的西式沙律，其實沙律的變化很多，今次會介紹一道非常清新且低脂的健康沙律——越式柚子魷魚沙律。

【西柚低卡水果】

西柚屬低卡路里的水果，而且含豐富的膳食纖維，可增加飽肚感和促進腸道蠕動，有助預防便秘。此外，西柚屬柑橘類水果，含豐富維他命C，有抗氧化的功效，可促進細胞更新，延緩衰老。西柚亦含有豐富的鉀質，有助去水腫及穩定血壓，但血壓低的人士需注意食用分量。

【魷魚蛋白質豐富】

魷魚除了含豐富蛋白質外，其脂肪和熱量都十分低，很適合正在控制體重而又喜歡吃得有口感的朋友。它含有不飽和脂肪酸DHA（有助腦部發育）、EPA（有益心血管健康）和牛磺酸（有助保護肝臟）。雖然魷魚的膽固醇含量較其他肉類高，不過日常飲食中攝取的膽固醇對身體內的膽固醇水平影響不大，所以大家也可以放心食用。

【配料的營養價值】

配料方面，今次選用了乾葱丶番茄丶甘筍丶青瓜等食材，除了可以為沙律增添點色彩外，亦因這些食材含有豐富的營養素。乾葱含有機硫化物，具抗菌、抗炎症的作用，能抑制和殺滅細菌。番茄和甘筍皆含有豐富維他命A及胡蘿蔔素。胡蘿蔔素除了具抗氧化功效，經身體吸收轉化為維他命A後，也有維持眼睛健康，預防眼部疾病的功效。

【越式柚子魷魚沙律】

材料：

西柚 半個

魷魚 300克

乾葱 15克

番茄 1個

甘筍 半條

青瓜仔 1條

九層塔 7-8片

醬汁：

青檸 1個（榨汁）

魚露 1茶匙

糖 1茶匙

指天椒 1條

水 4-5湯匙

做法：

1.將魷魚洗淨，切件，用滾水灼1-2分鐘至熟透，瀝水備用。

2.番茄切小件。青瓜、甘筍切絲備用。

3.乾葱去頭尾，切片泡水約5分鐘，瀝水備用。

4.西柚去皮拆碎。

5.將九層塔切碎。

6.將指天椒切碎，加入其他醬汁材料混合攪勻。

7.將所有材料混合，淋上醬汁拌勻即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。