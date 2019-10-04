營事檔案：越式柚子魷魚沙律 低脂清新
2019年10月04日 09:00
東網電視更多新聞短片
越式柚子魷魚沙律是一道非常清爽且低脂的健康沙律。（設計圖片）
說起沙律，大家都會聯想起有大量沙律醬的西式沙律，其實沙律的變化很多，今次會介紹一道非常清新且低脂的健康沙律——越式柚子魷魚沙律。
【西柚低卡水果】
西柚屬低卡路里的水果，而且含豐富的膳食纖維，可增加飽肚感和促進腸道蠕動，有助預防便秘。此外，西柚屬柑橘類水果，含豐富維他命C，有抗氧化的功效，可促進細胞更新，延緩衰老。西柚亦含有豐富的鉀質，有助去水腫及穩定血壓，但血壓低的人士需注意食用分量。
【魷魚蛋白質豐富】
魷魚除了含豐富蛋白質外，其脂肪和熱量都十分低，很適合正在控制體重而又喜歡吃得有口感的朋友。它含有不飽和脂肪酸DHA（有助腦部發育）、EPA（有益心血管健康）和牛磺酸（有助保護肝臟）。雖然魷魚的膽固醇含量較其他肉類高，不過日常飲食中攝取的膽固醇對身體內的膽固醇水平影響不大，所以大家也可以放心食用。
【配料的營養價值】
配料方面，今次選用了乾葱丶番茄丶甘筍丶青瓜等食材，除了可以為沙律增添點色彩外，亦因這些食材含有豐富的營養素。乾葱含有機硫化物，具抗菌、抗炎症的作用，能抑制和殺滅細菌。番茄和甘筍皆含有豐富維他命A及胡蘿蔔素。胡蘿蔔素除了具抗氧化功效，經身體吸收轉化為維他命A後，也有維持眼睛健康，預防眼部疾病的功效。
【越式柚子魷魚沙律】
材料：
西柚 半個
魷魚 300克
乾葱 15克
番茄 1個
甘筍 半條
青瓜仔 1條
九層塔 7-8片
醬汁：
青檸 1個（榨汁）
魚露 1茶匙
糖 1茶匙
指天椒 1條
水 4-5湯匙
做法：
1.將魷魚洗淨，切件，用滾水灼1-2分鐘至熟透，瀝水備用。
2.番茄切小件。青瓜、甘筍切絲備用。
3.乾葱去頭尾，切片泡水約5分鐘，瀝水備用。
4.西柚去皮拆碎。
5.將九層塔切碎。
6.將指天椒切碎，加入其他醬汁材料混合攪勻。
7.將所有材料混合，淋上醬汁拌勻即可。
Profile
吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉
「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。