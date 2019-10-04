Colourmix卡萊美 年度激減SUPER SALE
2019年10月04日 10:24
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Colourmix今期「年度激減SUPER SALE」集齊必入人氣大熱單品，幫你變身Trendy達人!
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CLINIQUE 自我修護水嫩補濕啫喱 50ml
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LANCOME 立體塑顏緊緻眼霜 15ml
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MELVITA 有機大馬士革玫瑰花水 200ml
建議價 $280
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CLE DE PEAU 粧前乳液(輕柔持久) 30ml
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SULWHASOO 順行潔顔泡沫EX 200ml
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GUCCI FLORA MANDARIN EDT 100ml
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SWISSMIRACLE 魚子緊緻提升爽膚水 200ml
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優惠期: 4/10/2019-17/10/2019
地點: 卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com
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*優惠貨品數量有限，售完即止。