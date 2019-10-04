FoodieCurly鬈毛妹：希臘風情打卡小店　白舍愛琴海

吃過午飯後，我們繼續朝下個景點出發，鎕鎕帶我們去了八斗子車站，這是全台離海邊最近的火車站，月台可以遠眺太平洋，行走的深澳線更被推舉為「台灣最美海岸支線」。

鎕鎕帶我們過來，本來是想我們玩玩深澳鐵道自行車 （Rail Bike），即在鐵道上踏單車，可是天氣實在太熱了，我和媽媽兩位港女同聲反對，大家抬頭一望，反而發現了一幢好美的餐廳，二話不說就直奔上去！餐廳名為「白舍愛琴海」，以白藍色為主調，好有希臘風情，我又要瘋狂拍照了！無論是拍餐廳，又或是拍下面的海岸線，因為陽光充沛，照片都很好看。

雖然剛才的午飯還未消化，但我們還是點了下午茶。店員向我們推介了水果鬆餅，很大堆頭，上面鋪滿了台灣在地水果，包括葡萄、芭樂、火龍果、橙、香蕉、奇異果和西柚等，好新鮮，底下的鬆餅有蛋香，但稍為硬了一點，不夠鬆脆。

來到這裏，蛋糕也是必點，因為都由餐廳自家製，我們要了大理石乳酪 （芝士） 蛋糕及黑森林蛋糕，很久沒吃過黑森林了，裏面有粒粒啫喱糖，是久違了的味道；芝士蛋糕質感實淨香滑，奶味濃郁，俾錢仔讚不絕口；最後還有一個鹹食香酥雞米花 （鹽酥雞），吃一口，正好中和我們的甜嘴巴。

之後我們再出發到基隆夜市掃街，在台灣，一天吃五、六餐實在不是夢。逛完街就得返上船了，要注意，原來水果和食物都不可以帶上船，我們在水果店買的愛文杧和夜市買的美食全部都得放棄，真想哭出來，惟有好好記着，下次不再犯同一錯誤。（海洋航行者號．三之三）