芝士控自己嚟　煮出超 「芝」味

意大利粉的種類繁多，大家可按個人喜好選擇心水意粉，IG@thereciperebel就利用闊身的Rigatoni教煮腸仔番茄芝士意粉。平常大家會將腸仔切粒，其實剝去腸衣，將腸仔餡料切成肉碎入饌亦可。炒至轉色後加入各種蔬菜粒和菠菜，大家可選用急凍或新鮮的菠菜葉來炒煮。之後加入番茄蓉、雞湯煮滾便可以落意粉，加蓋煮熟，期間最好不時開蓋攪拌，以免黏鍋。

基本上煮熟後已經可以吃，不過想更滋味，不妨在意粉表面鋪多層芝士碎，再加蓋焗熱至溶，闊身的Rigatoni盡情吸收番茄和蔬菜的味道，再加上一層厚厚的芝士漿，「芝」味無窮。

材料：

意大利香腸 4條

洋葱粒 半個

蒜蓉 1茶匙

紅辣椒片 1/4茶匙

菠菜 半杯

鹽 半茶匙

番荽碎 1茶匙

牛至 半茶匙

羅勒 1.5茶匙

番茄蓉 2杯

雞湯 3杯

Rigatoni意粉 320克

Mozzarella芝士碎 1.5杯

油 少許

做法：

1.香腸去腸衣切碎，加油炒至變色。

2.加入洋葱粒、蒜蓉炒軟，倒入菠菜、紅辣椒片和牛至炒勻。

3.倒入番茄蓉和雞湯煮滾，放入意粉，加蓋煮約12分鐘至熟，期間不時攪拌。

4.鑊面鋪滿芝士碎，加蓋煮至半溶，灑番荽便完成。