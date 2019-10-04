康泰旅行社與保護遺棄動物協會攜手合作　「貓咪遊世界」慈善活動　發放正能量

康泰旅行社向來熱心公益，經營旅遊業務同時亦積極參與舉辦各類慈善活動，過去連續十多年舉辦「狀元旅遊萬里行」獎勵計劃，表揚品學兼優的學界尖子，也曾多次組織和安排慈善活動，為社會不同背景的有需要人士送上關愛，充分發揮關懷社群的精神。隨著世界各地開始關注動物權益，康泰旅行社亦著手支持動物褔利工作，於世界動物日來臨之際，夥拍保護遺棄動物協會推廣「貓咪遊世界」慈善公益活動，喚醒大家對被遺棄動物的關愛。

日前，康泰旅行社舉行了傳媒分享會，由康泰旅行社行政總裁張雷先生為「貓咪遊世界」慈善公益計劃正式揭開序幕，在分享環節上，張雷表示，「自小在家中領養了不少寵物，當中與貓咪的感情特別要好，現在也帶著貓咪同住，他相信很多人都想帶著貓咪去旅遊，但由於貓咪不適宜出門，而且檢疫困難，希望是次活動能解不少愛貓者的心願。他補充，一直以來對保護動物權益不遺餘力，曾幫助世界各地動物保育區的被遺棄及受傷的動物重獲新生，所以他希望活動能喚醒公眾對遺棄動物的關注；而受惠機構-保護遺棄動物協會創辦人Noel Fan更分享了現今棄養動物問題以及領養動物心得，並呼籲社會各界一同參與，共襄善舉。

是次慈善計劃旨在透過一系列活動提升大眾關注動物福利，將「愛護動物、尊重生命、不殺不棄」的理念宣揚開去。當中重頭戲為環保袋義賣活動。於世界動物日，10月4日起連續四星期推出不同設計款式的「貓咪遊世界」環保袋，於全線康泰分行及保護遺棄動物協會網上平台發售，籌得的善款扣除開支後將全數捐贈予保護遺棄動物協會，幫助協會推行各項動物福利工作，惠澤更多有需要的動物。康泰旅行社亦將舉辦社交平台互動遊戲，大眾於購買環保袋後可以HASHTAG #康泰旅行社 、 #貓咪遊世界 及 #SAAHK ，當中最有創意的五十名參加者，更可獲贈美食現金券一張，希望大家能夠同心協力，將正能量透過各大社交媒體散發開去。

除此之外，康泰旅行社更凝聚了一群熱心公益的員工，組成「康泰開心義工隊」，身體力行到訪保護遺棄動物協會，了解協會運作之餘，更學習照顧動物，伸出援手讓更多動物迎接快樂新生。

康泰「貓咪遊世界」環保袋義賣活動詳情

2019年10月4日起連續4星期，每星期公開義賣一款環保袋，一共四款。

2019年10月4日(世界動物日)公開義賣：日本款式環保袋

2019年10月11日公開義賣：英國款式環保袋

2019年10月18日公開義賣：韓國款式環保袋

2019年10月25日公開義賣：澳洲款式環保袋

零售價：$80；會員價：$60

於全線康泰分行及保護遺棄動物協會網上平台發售 (網上平台需另加運費)

關於保護遺棄動物協會

保護遺棄動物協會(簡稱SAA) 是由一群關注動物權益和動物福利的人士創辦，以「愛護動物‧尊重生命‧不殺不棄」為宗旨。 現時，會內有大約三百頭動物， SAA承諾會為牠們找一個家和照顧到終老，不殺不棄！