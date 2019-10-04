三界五行：多吃番茄　健康長壽

番茄，是世界公認最健康的蔬果，可以作為蔬菜入饌，也可以當水果吃。無論叫番茄還是西紅柿，都標籤了其原產地不是中國，此物源於南美洲秘魯、墨西哥一帶的山谷野生，由於顏色鮮艷，當地人稱它為妖果、狐狸果、狼果，只作欣賞，不敢食用。直到16世紀，英國人才把它帶到倫敦，獻給皇室，種在御花園，美其名為愛情果、情人果，但由於以訛傳訛，一直都沒有人敢食用，直至一位法國畫家為這種鮮紅艷麗的愛情果寫生時，口渴難當，法國人的浪漫性格迅速發酵，摘了一個傳說比禁果更毒的妖果，食後精神爽利，從此變成人間美食。此物在明朝從歐洲傳入中國，由於與紅柿相似，又從西方傳入，所以稱為西紅柿，後來，經過南美華僑解釋，知道來龍去脈，所以改稱番茄。

番茄，含豐富維他命及多種微元素，這是人所共知的，而近年科學家更發覺，番茄獨有的茄紅素，除了以往所知的消炎、除斑、預防心血管疾病之外，還可以對抗癌症。

便秘、無胃口，往往困擾老人家，多吃番茄就可以解決問題，因為番茄含豐富的纖維素，可促進腸胃蠕動，猶其其獨有的纖維素，更可以降低膽固醇和血脂，是健康食物。番茄亦含有檸檬酸、蘋果酸等有機酸，增加胃液酸度，促進消化，調整腸胃，輕而易舉就解決了食欲不振，消化不良的問題。

方向宇