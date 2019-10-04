征選遊：揸老爺車遊德國柏林

今年11月，柏林圍牆正式倒下30周年，唔少人都想去朝聖一番。除了步行慢慢細賞，會駕駛棍波的朋友更可試試Trabi-Safari提供的1.5小時老爺車自駕團。

先講講Trabi-Safari提供的老爺車的品牌是Trabant，是當時東德著名的平民汽車，所以車廂內十分簡約，至今已有60多年歷史。如今場內可駕駛的100部，全部經過翻新兼塗上各種鮮艷色彩，一行5-10部車於市內穿梭好不壯觀。路線方面，導賞團會經過充滿共產味道，街道超寬闊的卡爾·馬克思大街（Karl-Marx-Allex），其遠遠已看到的高塔是德國最高建築物柏林電視塔，再到著名圍牆壁畫觀賞點～東邊畫廊（East Side Gallery），施普雷河上的雙層橋樑～奧伯鮑姆橋（Oberbaumbridge）和藝術氣息滿載的克羅伊茨貝格 (Kreuzberg) 。有專人帶你遊走昔日東柏林地區多個地標路段和景點，一邊兜風一邊欣賞真係幾爽！

Trabi-Safari

收費：€49（約HK$423）

營業時間：10:00am~6:00pm

地址：Zimmerstrase 97, 10117 Berlin

鳴謝：德國旅遊局、漢莎航空集團