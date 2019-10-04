萬能Wi-Fi蛋　2Gbps極速下載

俗稱「Wi-Fi蛋」的Pocket Wi-Fi，是不少人外遊隨身必備的網絡產品。最近Netgear推出新一代Nighthawk M2（MR2100），外形沿用盒子設計，機面備有2.4吋彩色觸控屏幕，以顯示網狀態及調控設定。最特別是兼容多個4G頻譜，包括Band 1、3、7、8、20、28、29、30、38、41，基本上全球通行，由於支援CAT20 5CA技術規格，故下載速度最高可達2Gbps；可同時連接20部裝置，外遊時與一眾好友分享網絡都冇問題。

叫得做萬能Wi-Fi蛋，機身特設LAN及USB插口，前者可將室內LAN網絡變成Wi-Fi分享，猶如小型Access Point一樣。至於USB插口連接外置硬碟，之後每當連接網絡時便可存取硬碟內的檔案。續航力方面，內置5,040mAh電池可使用約16小時，透過JumpBoost技術還可為其他Gadgets供電，用途相當廣泛。

廠方同期還推出多款網絡產品，當中Orbi WiFi 6系統（RBK852），對應三頻Mesh Wi-Fi技術，頻寬高達6Gbps，覆蓋範圍達5,000呎。機身設計簡單流線，並內置8條隱藏式天線。另有Orbi Voice智能喇叭，可透過Orbi App內的Orbi Music，利用語音搜尋《KKBOX》音樂及建立歌單等。