本日日本：靜岡沼津LaLaport開幕　睇富士山兼Shopping

LaLaport是遍布日本全國的大型購物商場品牌，連同最新沼津市的，共有15間。（互聯網）

秋天到，唔少朋友都會計劃去日本睇紅葉，兼且去Shopping！

如想睇富士山，東京周邊除了富士五湖和箱根，其實南下一點的靜岡縣都唔錯，而且當地的沼津市於今日，更有「Mitsui Shopping Park LaLaport沼津」開幕！

愛逛日本商場的朋友，相信對LaLaport略有所聞。它是遍布日本全國的大型購物商場品牌，集合了時裝、餐飲及娛樂設施於一身。今次這間位於沼津市是全國第15間，共有214間店舖進駐，當中118間更是「靜岡東」初登陸，加上當地100年歷史的「佐政水產」經營的Mercado DE SAMASA、人熱長龍拉麵店飯田會以新形象「湯河原 飯田商店」現身，又或者安坐擁有1,100個座位場的美食廣場「NUMAZU GRAND DINING」，讓大家買曬全日本，又食得夠地道呢！

Mitsui Shopping Park LaLaport 沼津

營業時間：10:00am~9:00pm（購物及美食廣場）、11:00am~10:00pm（餐廳）

地址：靜岡縣沼津市東椎路字東荒301番地3

交通：JR東海道線「沼津」站、「片浜」站，再轉乘巴士