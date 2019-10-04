BROOKS秋冬新作跑鞋　秉承Run Happy精神

1914年創立的BROOKS，最早期是生產芭蕾舞鞋及浴室鞋，到後期就正式推出跑鞋，而BROOKS亦是最先使用EVA作中底材質的運動品牌。去年美國女跑手Desiree Linden於波士頓馬拉松賽事中就是着用BROOKS Hyperion勇奪女子組冠軍，是自1985年後相隔33年再有美國選手摘冠。（盧展程攝）

雖然1914年創立的BROOKS是美國3大跑鞋品牌（另外兩個為1898年創立的Saucony及1906年創立的New Balance）中最年輕的一個，但「年輕」其實都講緊過百年歷史，一個寶號可以於一個世紀後仍然屹立不倒自然就有其過人之處。最初BROOKS主要製造芭蕾舞鞋及浴室鞋，去到七十年代初就開始專注研發跑鞋，憑着專業跑鞋形象令品牌獲得不少馬拉松跑手擁護，2006年更連股神巴菲特（Warren Edward Buffett）都察覺到BROOKS於跑道上的光輝往績，所以一心將品牌收歸旗下，令BROOKS於過去十多年不論在運動場定商業戰場上同樣創下驕人佳績。

早前BROOKS就於香港舉行發布會展示旗下最新季冬系列單品，主打的跑鞋款式方面就有多款新作登場，當中Ghost 12型號所推出的Ghost Pack就將《食鬼》遊戲的芥辣黃、粉紅及螢光藍色融入鞋款，為鞋款添上搶眼玩味效果，而Launch 6型號就分別將各種繽紛色彩運用到男女裝鞋款，搶眼效果貫徹品牌所提倡的Run Happy精神。除了對應馬拉松路跑需要的跑鞋款式之外，今季亦有推出專為跑山而設計的Caldera 3及Cascadia 14登場，而女裝鞋款包括：Bedlam、Levitate 2及Hyperion則配搭上秋冬重點紫色去演繹，透過不同深淺紫調為鞋款注入時尚優雅氣息。