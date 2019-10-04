生活夜校：日本人咁喜歡戴口罩　原因你又知唔知？

不少港人去日本旅行時都發現，不論季節及天氣如何，許多日本人都會戴着口罩，乘地鐵、巴士時都見到為數不少的口罩人流，難度日本人的衞生意識真是那麼強？又或者有其他原因？就等小記同大家分析一下日本人咁喜歡戴口罩的原困吧，原來除了預防流感、花粉症外，還有很多你想不到的因素。

【原因一：預防花粉症及流感】

日本人戴口罩的一大原因是預防花粉症及流感，因為不少日本人都患有花粉症，戴着口罩就能有效預防花粉症及過敏，加上日本曾發生過大規模流感，不少日本人都知道流感可怕，所以去到人多地方，如地鐵，巴士，都會戴上口罩來保護自己，防止染上流感。

【原因二：遮擋表情迴避社交】

不少日本人都不善與人溝通，做人缺乏自信，出街時只要戴上口罩就能遮蓋自己的面部表情，像築起一道心靈高牆似的，就算在人多的鬧市行來行去，都好像將自己埋沒在人群中，感到心靈安心自在。

【原因三：不化妝都放心出街】

日本女士都愛美，習慣化了妝才出街，但有時遲了起身、太忙或生病了，都未必再有心情化妝，這時戴着口罩出街，就不怕素顏會被人見到失禮街坊。

【原因四：口罩有多種功能】

日本口罩市場很大，生產商為滿足消費者，都會為口罩加入不少功能及款式，例如有些口罩加入了桉樹油，戴上後會感受到清涼氣味，最適合怕暈車浪的人士，另一些口罩備有保濕功能，冬天乾燥用一流，更有一些口罩具小臉化效果，女士戴起後就令臉型顯得瘦削，功能那麼全面，難怪深受日本人歡迎。

【原因五：口罩依存症】

不少日本人由於長時間戴口罩，戴口罩已變成習慣，甚至成為一種心靈依賴，即是所謂的「口罩依存症」，不論有沒有花粉症、流感，或者天氣是否適合都是戴著口罩出街，一不戴就會覺得沒有安全感，已經成為一種心理依賴。