【美女饕廚】菇菇晚宴　9月菌菇季節嚟啦！

正所謂不時不吃，早排某間5星級大酒店重新裝修，仲推出了一個全新時令「菇菇晚宴」，於食趁機食時令美饌之餘又順便參觀一下酒店新裝。原以為5星酒店啲服務會正經到令人拘謹，點知相反，侍應非常熱情，仲一嚟就送上熱烈歡迎，好驚喜！最重要係佢哋在整個晚宴期間都非常注意每一個細節，點解咁講？首先係，當晚我本身非常肚餓，但又不想空住肚飲白酒，侍應居然即刻為我送上一塊樹葉，一入口，噢，原來係以菇粉製作嘅薯片，非常香口，沾一點海鹽吃更能突出菇嘅香味，呢個小動作既體貼，又可以滿足我饞嘴一面！

上菜了～

第一道菜係香煎4款菌，由松口蘑（Matsutake）、雞樅菌（Termite Mushroom）、松苞菇（Catathelasm）以及雞油菌組成。松口蘑即日本人視為最矜貴嘅菇菌──松茸。有一種獨特嘅肉桂與松木香氣，我曾經喺日本生吃過，味道清香濃郁，大家有機會都可以試一下。而雞樅菌乃雲南特產，口感似矮瓜，吃起來十分香甜。至於松苞菇，乃雲南野生菇菌，富杏仁香味，肉質肥厚。最後係雞油菌，係法國名菌之一，顏色鮮艷奪目，呈蛋黃色，由於一咬即湧出雞油味道，因而得名。

Matsutake佛跳牆～

有傳統佛跳牆嘅材料，包括乾瑤柱、乾鮑、仿翅、花膠和海參燉成清湯，非常花費工夫時間，將所有精華逼出，味道與眾不同，散發松木味之餘，仲非常鮮甜；而仿翅係素翅，用蒟蒻做，健康又環保。

羊肚菌乳鴿～

羊肚菌好味，甚至有啲講明話唔鍾意食蘑菇嘅人都會一咬愛上。點解？因為羊肚菌入口質感好滑、有肉質嘅質地，帶土同堅果嘅風味，十分獨特。由於野生羊肚菌不易找到，物以罕為貴，價格自然昂貴，一般會用來搭配優質葡萄酒或肉類佳餚。

羊肚菌散發土與堅果、木質與烘烤嘅獨特氣息，味道深而不濃，最重要嘅係，唔會過分侵犯味蕾或蓋過主菜嘅原有味道，讓舌頭明確咁品嘗到每一種食材嘅味道，而羊肚菌嘅香氣與味道和肉類係非常匹配，尤其係乳鴿。

這道菜用嘅乳鴿醬是以紹興酒、醬油加乳鴿骨同乾羊肚菌調製而成，好惹味！上面放上紫蘇葉花，多用來裝飾點綴，但我會將一朵朵嘅花放到醬汁中與乳鴿肉一齊食，更加可囗。之前去過一些日本高級壽司店也曾見過這些紫蘇葉花，我都會將魚或貝類刺身同一朵花一齊蘸醬油嚟食，我就非常鍾意呢種獨特層次同味道！

甜品時間～

咦～點解搵極都唔見菇菌蹤影？原來真係無用到，其實我非常明白菇菌炮製甜品有相當難度，尤其係中菜，曾食過松露雪糕，但只限於西餐而已。當晚嘅甜品係燉馬卡，用冰糖與雪蓮子配天然樹膠一齊煮，味道清甜潤喉。切成薄片嘅馬卡源自秘魯，味道淡淡哋有啲似人參，係一種根部植物，聽講功效好神奇，有延長持久度重振男士雄風、有效補充戰鬥力咁話，孰真孰假就係唔知，但馬卡含維他命、礦物質同纖維，一試無妨。

饕廚貼士：新鮮菇菌點處理

不要用水清洗新鮮菇菌，因為這樣會令裏面的水分流失，減低本身味道，大家只需用乾淨的濕紙巾或濕布抹去泥漬清潔便可。此外，菇菌不宜煮太久或過熟，會令口感欠佳。