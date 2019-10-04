深廣直通：粉紅色工廠對外開放　拍照看展兩不誤

廣州是一個富有藝術特式的城市，很多古老的建築都有其保留的意義。粉紅之星的負責人就看準了這一點，收購了位於天河區的龍洞林場，裝修改造成現時的PINK STAR時尚創意藝術園區，令其成為一個集藝術、時尚、設計及文化的藝術空間，成為攝影團隊的攝影好去處。

PINK STAR於2017年2月正式營運，此前只開放給攝影團隊，現時局部開放給公眾，包括STAR星藝館（星期一休館），PINK STAR Store，咖啡雜誌麵包和滑板廣場。其中STAR星藝館會定期舉辦不同的展覽，門票收費每次不同（門票收費可參照 PINK STAR微信公眾號）。近期展覽為《龍洞有個美國城》，門票價為30元人民幣，展期由8月24日至10月10日。

PINK STAR時尚創意藝術園區的建築以及道路都以粉紅色為主，每棟建築亦加入了不同的美式拍攝場景，如美式汽車旅遊加油站，紐約咖啡廳和加油站等，充滿少女心的同時，亦蘊藏着異國風情，是拍照與消閒的好選擇。

交通：地鐵6號線龍洞站A，B出口，走路500米

地址：廣州市天河區廣汕一路332號銀湖工業區第9棟