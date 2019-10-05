香港估估吓：呢個角色　唔蒙面會嚇親人喎.........

喺香港武俠漫畫當中，經常會出現俠士蒙面救人，亦有蒙面賊作奸犯科嘅場面。而提到蒙面，上述兩者之所以咁做，一般都係唔希望其別人認得自己個樣，但係喺一套經典港漫《中華英雄》當中，則有一位角色係因為本身個樣太嚇人而戴上面具，佢就係男主角華英雄最忠實嘅僕人，亦係華英雄最佳拍檔以及好友嘅鬼僕喇！

鬼僕出身於龜島，後來被奸人所害而雙手被斬，面孔更被毀容，原本一心尋死，後得華英雄之師父金傲所救，此後鬼僕就成為金傲嘅僕人以及徒弟，而為免被毀容顏嚇人，鬼僕就長期戴住面譜活動。喺金傲嘅指點之下，鬼僕更創出鬼辮鐵髮功和蠍鞭腿，配埋一身絕世輕功，令佢就算冇咗雙手，武功亦可被列入高手之列。金傲死後，鬼僕就成為華英雄嘅僕人。

鬼僕性格沉默寡言，但係內心卻係重情重義，每次華英雄遇到危難都會奮身相救。華英雄就命犯天煞孤星，相對地鬼僕喺家庭生活上就開心美滿，因為佢勇闖美國嘅時候得洋妞姬絲相救，及後互形情愫，且佳偶天成並誕下一女思傲，曾經有過一段一家三口愉快生活嘅日子。