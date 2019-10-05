【玄之又玄】重陽登高　消災避難4大須知

下星期一是農曆九月初九重陽節，相傳這一天會有瘟氣降臨，所以要趁當日登高，有助消災解難，而且宜持續3年進行，更要一年比一年高，寓意步步高升，可望一年比一年好。其實近日運氣欠佳者，重陽節是一洗霉運的好時機，以下是4個趨吉避凶的小貼士，大家不妨參考。

【趨吉避凶小貼士】

1.山不能亂登

有意借登高改運者，應向秀山進發，盡量迴避窮山，因光禿禿的窮山會吸收霉氣，置身其中，容易累積負能量。

2.行為要檢點

登高時有不少禁忌，包括避免拋石伐樹、粗言穢語、胡亂觸摸金塔、採摘路邊花草、穿着暴露衣服等，因為這些行為會很易招惹靈體。

3.放風箏除瘟

農曆九月是菊花盛開的時節，而重陽節更被稱為「菊花節」，登高之餘，不妨賞菊，除了可帶來視覺享受，還可借菊花的清香驅走惡念。如果放埋風箏，更有助放走瘟氣災難，除去心中怨氣。

4.日間拜祖先

不少人會趁重九登高，順道拜祭祖先。謹記祭祀宜於日間進行，並在黃昏前完成，減少碰上陰靈的機會。掃墓時，可於墓前擺放柳枝，既可驅邪、辟邪，亦有自我增運之效。另外，拜山期間，切勿胡言亂語或到處拍照，以免招惹惡果。