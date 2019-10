街頭藝術牛仔展　巨翼裝置勁！

無論哪一個年代,牛仔服飾都是街頭時尚不可少的元素,雲集多個牛仔服飾品牌的LCX,最近將街頭藝術及牛仔時尚結合,舉行《​Original Self​》展覽及《Denim It Up Your Way》工作坊,運用牛仔布料發揮無限創意。Original Self展覽以牛仔布打造出一條充滿街頭文化及新潮型格的塗鴉牆壁及「綿羊仔」等,其中一個巨型飛翼藝術裝置由英國姊妹組合Make & Do HK創作,以用色彩繽紛的紗線編織而成,搶眼矚目,是潮人們必到的打卡熱點。

至於《Denim It Up Your Way》工作坊邀請多個不同單位同品牌參與,American Eagle x Make & Do藝術刺繍工作坊由Make & Do的兩位手作達人現場指導運用模具,在牛仔斜孭袋上勾勒出花卉、圖案,或英文字句。CALVIN KLEIN JEANS x Streetart 工作坊運用模板、塑膠彩及布料顏料,配合不同的着色技巧製作出一個獨具個人風格的布藝術品。還有A80 Anoufa Paris x 牛仔飾物工作坊以牛仔布製作耳環同頸鏈等配飾,並有專業髮型師提供教學配襯自製飾物。每個工作坊名額有限,有興趣參加的朋友仔,可以到LCX官網登記。