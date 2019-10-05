三界五行：番茄烹飪　也有學問

未成熟的番茄，仍然青色，不宜食用，因含有龍葵素（學名：生物鹼甙），進入人體內會麻痹神經和黏膜，造成心跳加速，呼吸困難，頭暈眼花，體質衰弱而食未成熟番茄的分量達到某個程度，如果不及時治理，很可能會有麻煩，最好不要嘗試。

16世紀之前，人類連成熟的紅番茄也不敢吃，正因為動物吃了未成熟的青番茄而死亡。所以安全起見，我們還是吃熟透的紅番茄，如果買回來的番茄未熟透，可以讓它曬曬太陽，兩天就會熟透。在陰雨天氣，用膠袋裝着放在米箱內催熟也可以。

在烹調而言，番茄是百搭，無論用來煮雞絲、豬肉、牛肉、豬排、牛排、魚，都一樣和味。上天很公平，不論家境貧富，番茄煮雞蛋都是很受歡迎，製作容易，營養豐富，價廉物美，大家都食得起。煮好後加少許葱花，紅黃綠三色，誘人食欲。蒜頭和洋葱，可以提升番茄的香味，兩者選其一，或兩者一起放，都可以，相得益彰，對提升免疫力更有幫助。

無論番茄用來煮甚麼，都要用生粉打一個芡汁，以便把蕃茄汁黏附在食材上，更加可口，如果在芡汁加少少番茄醬或茄膏，不難做出大廚師的效果；煮番茄一定要加糖，用片糖或赤沙糖、焦糖，比白沙糖更香甜有益，如果血糖高，可用木糖醇代替。木糖醇用粟米芯製造，它的甜來自醇，不含蔗糖成分，適合愛護牙齒及瘦身人士。

方向宇