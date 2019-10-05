美食婷：清酒分類法　海鮮Perfect Match

雖然我美食婷酒量唔算好，但間中都會相約好姊妹享受一下杯中物，以前最鍾意白酒，近來則愛上清酒，酒香層次豐富固然是原因之一，精緻的酒樽及酒標設計對女生來說亦特別有吸引力，去日本旅行見到次次都忍唔住入貨。

飲咗清酒一段時間，一直以為只適合配日本菜，直至最近出席一個清酒活動，聽完專家講解先知道清酒與海鮮是Perfect Match，除了刺身、甲羅燒等和風海鮮菜式之外，配中式與西式的海鮮料理都一樣風味無窮，今日就同大家分享一下。

香氣劃分 4大類別

清酒種類繁多，主要分為純米酒、吟釀酒、生酛、山廢酛、無濾過生原酒幾類，聽到一頭霧水？專家話只要記熟薰、爽、醇、熟4大類別就萬無一失。

薰：香氣芬芳、高雅華麗，主要是大吟釀酒。

爽：爽快輕柔、味道輕快，主要是普通酒、Sparkling、本釀造酒及生酒。

醇：酒體扎實、香氣沉穩，主要是純米酒。

熟：熟成感重、味道厚實，主要是長期熟成酒。

講究配搭 凸顯鮮味

記熟4種風格之後，就講下它們適合配哪些海鮮料理。由於「薰」酒果香較重，因此配搭前菜或酸甜菜式就特別合適，例如鮮蝦青木瓜沙律、白灼花螺、酒蒸帆立貝、雞尾酒蝦等。接着是清爽的「爽」酒，由於口味清新所以非常百搭，尤其適合龍蝦刺身、清蒸東星斑、法式牛油炸魚、酒蒸白身魚等口味清淡的美食。然後是「醇」酒，由於味道濃郁，因此最適宜配濃味食物，好像醉蟹、豉油王大蝦、蒜香焗田螺、馬賽魚湯等。最後就是味濃且以熟成感為賣點的「熟酒」，油脂豐富及用上大量香製作的料理最能突出其香味，品嘗避風塘炒蟹、水煮魚、紅酒煮石斑、芝士焗海鮮時配一杯熟酒一定會有驚喜。