複雜型黑眼圈除了因為過勞血液循環不良引起的暗青色外，最主要的原因是淚溝太深，令眼下出現明顯陰影。（互聯網）

「Miss！你啲睫毛液甩晒出來啦！對眼黑晒！唔好再捽眼啦！」坐在後排男同學在課堂上大聲說，引來哄堂大笑。

「亂講！老師我天生麗質從來不用化妝，今天也沒有用睫毛液。同學你最好去驗眼。」老師和同學關係甚好，笑着說。而且她今天眼睛的確甚麼都沒有塗，絕對不是睫毛液化開的問題，因此只當是男生無聊說笑。可是隱隱約約卻聽到女同學小聲的說：「這是Miss的黑眼圈啊！你講少句啦！」下課後，老師立即照鏡，發現黑眼圈真是深得嚇人，怪不得男同學誤認。

以上是一位老師的真人真事。這位老師見醫生時非常不開心。「人人都以為老師好做，人工高又可以放暑假。但是我們要清晨五點多就起床，根本就睡眠不足。有時候周末又有學生活動、改簿改到凌晨，黑眼圈怎能不大？」老師怨氣沖天的說。

「我也很明白。」醫生說。「但是你的黑眼圈是複雜型，除了因為過勞血液循環不良引起的暗青色外，最主要的原因是淚溝太深，令眼下出現明顯陰影。尤其是在頭頂直射的燈光照射下更加明顯，所以坐在後排的男生也會看得到。」

「為甚麼我的淚溝會過深？我又少流淚。」老師不解。

「淚溝深和流淚無關，反而和老化及骨膠原流失有關。年輕的時候整張臉都是脹卜卜的，可是當我們廿多歲開始骨膠原會逐漸流失，令皮膚失去支撐。眼睛至顴骨之間的淚溝失去了骨膠原就會凹陷，形成陰影區，看起來就像黑眼圈。尤其是較瘦、顴骨比較高的人更明顯。對於這種情況，現在有不少方法可撫平淚溝，如利用小分子透明質酸或聚左乳酸刺激骨膠原自生都有理想效果。」醫生說。

麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑