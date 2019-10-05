澳門平民飯堂　一店食盡甜品主食

蜜汁焗原隻德國鹹豬手，脆卜卜的鹹豬手配以甜甜蜜汁，既飽肚又滋味。（互聯網）

今時今日，澳門、香港同是百物騰貴的地方，外出用膳無疑對當地居民和旅客都會帶來一定負擔，然而，一些「平民飯堂」亦因此受人關注和追捧，今次介紹澳門的「金玉滿堂」就是其中一例。

「金玉滿堂」由一間只賣甜品的小販攤檔，到現在於澳門有3間分店，主要是以其多樣化的菜式、貼地的價錢和鄰近景點為賣點。小小的店舖內，由甜品、飲料、小炒、涼菜到主食都一應俱全，難怪這店常常門庭若市。

店舖亦不乏招牌菜式，包括有蜜汁焗原隻德國鹹豬手（澳門幣65元），脆卜卜的鹹豬手配以甜甜蜜汁，既飽肚又滋味；火辣地獄軟雞骨（澳門幣34元）、避風塘魷魚鬚 （澳門幣41元）均是絕佳的佐酒小食；杧果/榴槤糯米糍 （澳門幣40/41元），香甜軟糯，飯後必選。

金玉滿堂

白馬行店

地址：柯傳善堂唯圍12號

營業時間：11:00-02:00，周日至00:00

南灣店

地址：新馬路南灣大馬路5號龍圖閣地下

營業時間：12:00-03:00

媽閣店

地址：下環河邊新街294號B鋪

營業時間：17:00-02:00