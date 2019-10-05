Oreo模組3鏡　重現蔡司攝力

最近很多手機大廠都大鬥「攝力」，多鏡頭、夜景模式、景深拍攝已成基本配置，部部在DxOMark拼個你死我活，但售價卻是貴到得人驚！昔日一哥Nokia就向此說不，新機Nokia 7.2有齊以上功能仲只係賣HK$2,500左右，平平哋一樣能衝擊大家視覺！

霧面機背十分耐看

Nokia 7.2由複合物材料打造，比聚碳酸酯堅固兩倍，卻比鋁合金輕一半，全機僅有180g重，拎上手相當輕巧。機身正背均由Corning Gorilla玻璃包覆，機面不易沾上指模，機背又加入了霧面質感，雖然不及常見的亮面搶眼，但就更加耐看。只可惜背面太滑，而且鏡頭向外凸，令手感略為扣分。屏幕用上水滴設計，邊框具一定闊度，屏佔比不高，猶幸屏幕達到6.3吋之巨，並支援PureDisplay顯示技術及500nits高亮度，畫面鮮明色彩生動，並可把影片升級至HDR級別，藉此提升銳利度及明暗對比，播片更吸睛！

圓形3鏡頭

手機擁有同廠首個3主鏡頭組合，圓形模組看上去像一塊Oreo餅乾，靚唔靚就見仁見智。3個主鏡頭均獲蔡司認證，當中高光感鏡頭最高支援4,800萬像素，相片成像銳利、細節豐富，用戶更可儲存為RAW格式，方便後期製作。超廣角鏡頭則有800萬像素，視野廣至118度，相片具張力，變形不嚴重，至啱影景！最好玩是景深鏡頭，可拍出現代、漩滑、流暢、星形等多個散景模式，用後主體突出，背景虛化明顯，重現蔡司鏡經典的散景效果。手機還提供AI智能攝影、全景、10級美顏及夜景模式，配套十分齊全。

真•3卡設計

成本落了在鏡頭，其他方面難免將貨就價，例如處理器只是中階級別的Qualcomm Snapdragon 660，配上6GB RAM，在《AnTuTu》僅有140,770分，性能未算標青 ; 而這亦反映在實際操作，開Apps、打字總帶有遲滯感，存相亦慢，使用時要多一點耐性。當然有彈有讚，雖然它只有128GB ROM，卻是近期少有的「真•3卡」手機，可放2張SIM卡及1張microSD記憶卡，最高對應512GB，影幾多相都唔怕打爆儲存空間！另外，手機是Android One的成員之一，將支援最新的Android 10系統，並享有3年的每月安全性更新服務。

規格表

制式：GSM、WCDMA、LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 660

記憶體：6GB RAM＋128GB ROM，支援microSD卡

屏幕：6.3吋PureDisplay (2,340×1,080解像度)

主鏡頭：4,800萬像素高光感、500萬像素景深、800萬像素超廣角

前置鏡頭︰2,000萬像素

對外連接：USB Type-C、802.11ac、藍牙5.0、NFC

電池容量：3,500mAh

體積：159.92×75.15×8.25mm

重量：180g

作業系統：Android 9