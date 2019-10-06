香港估估吓：呢幾個蒙面人 你記唔記得？

香港估估吓：呢幾個蒙面人 你記唔記得？（互聯網）

今期個個都講蒙面人，其實電視史上都出現過唔少蒙面人，呢六個，大家又有無印象呢？

答案：由上至下，左至右

1：玉道人/老刀把子（關海山飾）

劇集：《陸小鳳之武當之戰》

這個蒙面人，是整套劇集的Final Boss，後來練成刀槍不入神功，大結局眾位高手包括陸小鳳、花滿樓及西門吹雪合力對抗這位高手一幕，相信不少人都有印象。

2：宇文峰（鄭少秋飾）

劇集：《血薦軒轅》

原名凌峰，唐碧之夫，二人因被司馬義追殺而失散，幾經波折終於破鏡重圓。

3：甯茂春（黃宗澤飾）

劇集：《我的野蠻奶奶》

喜塔臘·鑠蘭之子、田力之夫，雖生於大富之家，但自少已看不過眼權貴淫逸驕奢的生活，於是暗中學武，化身「不留名」，四處行俠仗義。

4：木蘭花（趙雅芝飾）

劇集：《女黑俠木蘭花》

木蘭花與木秀珍兩姊妹皆由奶娘帶大，並得其傳授武功，於是二人便化身成女黑俠，暗中協助父親警惡懲奸 。

5：楊過（古天樂飾）

劇集：《神鵰俠侶》

自從小龍女跳下絕情谷之後，楊過便與神鵰闖盪江湖，戴上面具，到處行俠仗義，並在風陵渡口遇上郭襄，讓郭襄一見鍾情！

6：巫國忠（林嘉華飾）

劇集：《發現灣》

澳門首富巫英傑的外孫，在抗戰時一度下落不明，多年後突然返回巫家，但因戰時受慯音容盡毀，終日戴上面具，性情大變，行為怪異。