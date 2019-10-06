【心理測驗】行山見聞　透視為人

10月7日是重陽節，民間傳統習俗會在這天登高，於現代人的說法，登高亦即行山，只要天氣許可，一年365日都適合行山，不一定要待重陽節當日，而在本地行山，最意想不到是說不定可以野生捕獲發哥周潤發（真係諗起都忍唔住笑，哈哈！）除了發哥外，行山期間還會遇到很多奇人妙事。以下這個相關的心理測驗，可從中測試你的為人，來玩吧！

【問題】

假設行山期間，給你看到一群雀鳥，你覺得牠們會出現在哪一個位置？

A.東方

B.山巒中

C.中間

D.西方

【結果分析】

A.有野心做事鹵莽

你是一個非常積極主動的人，為了完成目標，會把強烈的企圖心表露無遺，甚至會不顧一切的向前衝，別人可能覺得你心機重。無論否認，你的決斷能力與行動能力比一般人出眾，惟有時做事太鹵莽，欠缺周詳的部署，影響了大局。

B.善良溫馴有貴人

個性善良，性情溫馴就是你，對着誰都不會存在壞心眼，是好脾氣的表表者。正所謂「好人一生平安」，你經常得到別人的幫助，尤其是當你遇上困難時，就算不用開聲，身邊總有一些貴人出現，只是略嫌你對自己稍欠信心，做事不夠果斷。

C.過分自傲難服眾

你是個自視過高的人，自以為對事情有非常獨特的見解及判斷，往往喜歡採取極權手法去解決問題。你開口埋口都是那句：「我的決定就是一切！」，這種不通情達理的態度，怎會服眾？環繞着你的只是一些阿諛奉承的小人而已。

D.細心體貼實力派

你是不少人眼中難能可貴的得力助手。個性細心體貼，善於給予別人意見與建議，行事雖然保守，卻甚具靈活性，調解力強，經常贏得別人對你的信任。由於學習能力很強，無論遇到甚麼挑戰，總會愈戰愈勇，恍如永遠打不死的「小強」。