傳程達意：秋遊新潟賞楓推介

作為香港人最愛的旅遊「家鄉」，現在香港直飛日本各城市的航線已算不少，但航點地圖似乎仍未登陸本州中部臨日本海的北陸地區。這條千呼萬喚的新航線，終於將在10月30日有季節性航班開通，直飛「雪國」新潟，為我們打開全新的日本旅遊版圖。

以大米及清酒名滿日本的新潟，是當地首屈一指的農業大縣，但同時它亦擁有很多值得旅客一訪的動人風光。因為一邊有內陸山脈作靠背、另一邊則是超過600公里長的海岸線，獨特的地理環境形成新潟冬天雪量極之豐富，故有雪國之稱，冬季來滑雪、玩雪祭、賞雪景的人自然非常多。在它被白色覆蓋之前，11月上旬正是紅葉最高峰時分，乘直航機來賞楓就剛剛好，可以看到兩大紅葉名勝彌彦公園紅葉谷及苗場滑雪場吊車的壯麗秋色。

飛新潟的另一個好處，是它毗連日本東北部的山形縣及福島縣，可順道一遊這一帶的淳樸與自然。東北地區亦是賞紅葉的好地方，山形縣的藏王山就有讓人屏息靜氣的漫山紅葉，乘上吊車從高角度欣賞，豐富的層次更是震撼。創立於約860年前的立石寺，更是山形最引以為傲的山寺建築，古色古香的寺廟立於孤高的山上，配合周邊紅葉的襯托，意境脫俗。而福島縣的五色沼則被譽為日本的九寨溝，顯出不同顏色的沼澤與四周的紅葉交織出一幅秋意動人的畫面，再加上以透明度聞名的豬苗代湖、由沉積岩層形成的塔之崖、充滿古樸風味的溫泉鄉銀山溫泉，以新潟為基地的新玩法可說新鮮感十足。