新派文化創意會所　本土味濃　

傳統私人會所多是走高檔奢華路線，近年在全球私人會所界異軍突起的Soho House，憑着融入文化藝術創意這新思維，深受外國年輕才俊及文化人所追捧。最近這人氣會所終於登陸香港，並以本土色彩打造出品味潮流之士的新聚腳點。

【名人明星捧場】

源自英國倫敦的Soho House於1995年由Nick Jones創立，以嶄新的文化創意為理念，短短數年間在倫敦迅速崛起，期後更逐漸展到歐洲、北美及亞洲等共25個地點，並於全球擁有10,000多名會員，據聞當中不少還是頂級明星名人。會所之前在荷蘭阿母斯特丹新店開幕時，吸引到哈利王子及梅根王妃，還有奧斯卡影帝Eddie Redmayne等明星名人現身，足見其地位。繼去年在印度孟買開業後，會所最近在香港開設亞洲第二家分店，亦是全球第25間Soho House。

【融入本地特色】

香港會所位於西環一幢28層樓高的大廈，可飽覽香港島、維多利亞港和太平山頂的景色。會所特別將本地藝術文化融入設計中，色調和細節均參考了香港電影，如著名導演王家衛的作品等。室內使用的圖案，布料和家具受本地元素影響，整體寶石色調的設計，呼應窗外城市的繽紛。會所每個角落處處散發文藝氣息，藝術收藏主管Kate Bryan堅持邀請香港出生或以香港為基地的藝術家，為會所設計藝術作品，當中包括李傑及曾建華等博物館級藝術家、以及香港藝術先駒包括何藩及邱良等作品。

【特色泳池室】

香港會所內設有多個不同空間，設計風格各有不同，最矚目首推位於30樓的Pool Room泳池室，這層採用戶外風格的設計，中央設有大型水池，兩旁擺放了植物、藤製家具和沙灘椅，並在趟門後設有一個小露台，加上池畔吧提供BBQ烤肉和海鮮。29樓分為酒吧和會社空間，其中會社空間採用復古設計，設有小型懷舊舞台，會定時舉行音樂表演，旁邊設有落地大玻璃，可飽覽維港景色。

【風味菜色】

會所最著名的菜館設於28樓，地板以回收木製成，天花鋪上浮雕磚瓦和皮革。餐廳提供經典Soho House菜式如招牌漢堡包Dirty Burger和芝士通心粉 (Mac & Cheese)外，還包括香港風味的菜色，如海鮮、燒味，午市點心以及招牌北京烤鴨等。每間Soho House必備的Drawing Room位於27樓，以明亮的中性色調和當代香港風格設計，當中不少色彩繽紛寶石色調家具是特別訂製，而部分椅子布料圖案同樣是特別為會所設計，以散發地道特色。其餘空間還包括3層的健身中心及將於明年開設的9層共享工作空間，而1樓特設House Studio開放空間，專為舉辦展覽和文化活動而設，推動文化創意藝術。