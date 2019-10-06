三界五行：長者睡房　要講衞生

人居環境學是現代風水，中西通用。對於採光的要求是：「廳明房暗」，客廳是一家人起居和接待親友的地方，光亮可帶出喜樂的親切感。睡房是個人休息的地方，一天工作、學習辛勞，如果睡房太光亮，神經會仍然繃緊，身心不放鬆，就得不到優質休息；夫妻同房，光線柔和，才有浪漫情調。

不過，以養生而言，老人家的睡房，不宜太暗，否則會營造懶洋洋氣氛，整天昏昏欲睡，無論在床上躺着或坐着，都對身體無益，氣血運行不好，就百病叢生。

《黃帝內經》在幾千年前就指出，養生需防「五勞」，勞是過勞，這「五勞」是：「久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋。」

現代衞生學苦口婆心忠告世人，長時間看電腦、手機會傷眼睛（中醫理論是肝開竅於目，而肝是造血藏血的器官）。久臥，肺活量減少，就會氣弱。久坐，肌肉得不到運動，就會萎縮。長期站立，會傷害脊椎和膝關節。過分跑步，關節的軟組織和肌肉靭帶會受損。年輕人尚且要防止「五勞」，老人家雖然不用上班，但也要勞逸結合，長時間坐着看電視、玩手機，傷血又傷肉。長時間在房中久臥傷氣，久坐傷肉，所以老人家的睡房，白天宜拉開窗簾，充分採光。晚上燈光也不宜太暗，以保出入安全。床頭燈是平安燈，半夜去洗手間，避免意外發生。

方向宇