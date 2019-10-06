Range Rover Sport 3.0 P400 新偈給力

拍攝車屬3.0 P400 7S HSE DYN車型，不單止配備5+2座位，車上配置亦最齊料，並特別選配了 Carpathian Grey Premium Metallic車漆。

新版Range Rover Sport 3.0 P400抵港，焦點落在全新動力核心。這具Mild-Hybrid（MHEV）3.0L直六（I6）引擎，既有Twin-Scoll渦輪增壓，兼有48V Mild-Hybrid電動增壓器加持，兩者互相配合，行車更具效率，而且比起5.0L V8機械增壓，無論是停車起步或應付突然加速需要，反應更快，更具效能，駕駛感更爽。拍攝車屬3.0 P400 7S HSE DYN車型，不單止配備5+2座位，車上配置亦最齊料，並特別選配了Carpathian Grey Premium Metallic車漆。

Range Rover Sport 3.0 P400 7S HSE DYN

規格表

車型：五門七座位SUV

引擎：直六Twin-Scoll渦輪增壓配 48V Mild-Hybrid電動增壓

容積：2,996c.c.

最大馬力：400ps/5,500~6,500rpm

最大扭力：550Nm/2,000~5,000rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：八前速加減自動波

制動：（前、後）通風碟

極速：225km/h

0~100km/h：5.9秒

車身體積：4,879×2,220×1,803mm（長×闊×高）