美食婷：知唔知重陽應都有食俗？

重陽節正值菊花盛放的時節，也就是蟹最為肥美肉嫩的時候。(郭凱敏攝)

中國飲食智慧源遠流長，食物有季節時令，而中秋過後不足一個月便到重陽節。九月初九重陽除登高的傳統習俗外，由於深秋也正值菊黃蟹肥的季節，美食婷我也趁機到長輩老友、金鐘一間5星級酒店行政總廚黃平強師傅（Tony）的餐廳開餐食蟹之餘，順道請教請教。Tony見我咁好口，也如數家珍，指重陽應節食品除了菊花及蟹外，還有不少食俗。

金秋九月 秋菊傲霜

有說曾有中國文人雅士將九月稱之為菊月，菊花則是九花，代表踏入農曆九月，是菊花盛放的季節。根據傳統，大家會在重陽前後，將菊花釀成酒，取酒諧音寓意九月九日，長長久久。

步步高陞 壽高九九

重陽吃花糕的歷史可追溯至西漢時間，當時稱花糕為蓬餌，亦即是黍糕，指用粟米粉製成的一種糕點，象徵步步高陞及壽高九九。及至宋代，花糕的款式及用料開始講究起來，加入糯米粉、乾果及果仁等，令造型及顏色更好看，吃起來味道也更豐富。

羊肉禦寒 九九之典

「羊」與「陽」同音，因此，重陽期間的食俗之一，就是大人小孩都會吃碗羊肉白麵。羊肉取其諧音是應節肉食，至於白色的麵條，則代表「白」是「百」字去掉頂的「一」，有一百減一為九十九的寓意，象徵重陽的九九之典。

重陽打耙 豐衣足食

中國西南方自古以農耕為生，每到初秋是稻米收成之時，農民每逢重陽節前後，便流傳「重陽不打耙、老虎咬你媽」的俗語。家家戶戶會將收成的米打成煙韌香軟的糍耙，炮製成各式各樣的糍耙美食，有甜有鹹，有蒸有炸，美味可口。

肉甜膏香 持蟹切薑

清朝詩人鄭燮於《留秋》：「佳節入重陽，持蟹切嫩薑。」說明重陽時節正值蟹最肥美肉甜的時候，Tony亦指，重陽過後不但是大閘蟹季，肉蟹、花蟹等亦漸肥美膏香；其中肉蟹由於蟹肉飽滿甜美，適合以蒸及炒的方法烹調。