親民定價聯乘作　要買襯手

由鈴木大器（Daiki Suzuki）主理的紐約時裝品牌Engineered Garments，創立20年以來，設計一直崇尚美式工裝及軍裝風格，除了自家品牌服飾出品備受追捧外，Engineered Garments多年來試過多次與不同潮流品牌包括：adidasd、Barbour、Converse、Dr.Martens、Hoka One One、New Balance及Vans等等合作、打造注目聯名單品，今年五月品牌更與日本服飾品牌UNIQLO聯手推出以Polo Shirt為主題的首個聯名系列而叫好叫座，再度加場絕對係意料中事。

今個秋冬季度，UNIQLO and Engineered Garments聯名系列就改為以保暖舒適的Fleece（搖粒絨俗稱抓毛）設計作主題，推出包括：Fleece Combination Jacket、Fleece Pullover、Fleece Collarless Coat及Fleece Shawl Collar Jacket，四款以Fleece物料打造的男裝服飾單品，並順道慶祝UNIQLO Fleece單品誕生25周年。當中設計全部用上Engineered Garments標誌性的橄欖綠色、深藍色、灰色及黑色作主調，並以拼接剪裁配搭上不同質感的尼龍布料，營造出品牌一貫最拿手單色但層次感豐富的簽名設計。