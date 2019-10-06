順Phone快遞：Galaxy Fold摺合12萬次先壞

期待已久的新世代「摺機」Samsung Galaxy Fold早前終於賣街，之前延期有指係因為摺芒的耐用度出現問題，而Galaxy Fold正式推出後，美國科技網站CNET就以搵來專門為科技產品提供保養的Square Trade借來特製機器不斷開合Galaxy Fold。機器以大概每秒摺合3次的速度測試，結果摺合119,380次後，鉸位終於出現問題，而手機打開後一邊屏幕亦未能正常顯示畫面。雖然數字比起Samsung官方的200,000次摺合少，但以每日摺合100次計算，其實鉸位都足以應付超過3年，相信大家到時都換咗唔知幾多部手機喇！

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