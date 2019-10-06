高峰有幾高　貴氣山系女

重陽節是大家都會去登高應節一下，碰巧今個秋冬不少女裝品牌都一齊登高去，設計出多款型格細節豐富的山系風格服飾，當中的代表品牌首推Baly。品牌秋冬季以Peak Outlook為主題，向發源地瑞士的傳統及當地山巒作出致敬，設計充滿山系風格的奢華服飾。服裝貫徹山系服飾的色彩繽紛風格，色調靈感源4挪威攝影師Jarle Hagen的人像照作品，並加入90年代流行的戶外運動元素。重型保暖外套及針織服飾是系列主打，不少都加入瑞士懷舊風格圖案作點綴，以瑞士心形圖案、民族繡花及滑雪好手圖案等，其中主打的Mountain Peak圖案，以品牌1955年代的標誌為藍本，化身成鋸齒狀圖案，呈現於服飾上。品牌同時將1930年代的古董探險地圖案重新演繹，印於絲質織芯布及水墨印花皮革上。

復古登山靴

登山當然不少得登山靴，今季牌將1930~40年代的歷史典藏登山靴重新演繹，Hady短靴源自1943年的鞋款，新設計加入菱格紋同大玩撞色，更型格前衞。另一款Hanni登山靴綴以?織喱士，跟1930年代的登山靴互相呼應。還有一款Biasa短靴混合運動鞋同短靴風格，採用近年流行的潛水料短襪式鞋筒設計，色調搶眼。手袋方面秋冬全新袋款Harryet取材自Cecyle的半月形計，可作斜?或手挽袋使用，不少手袋及腰包都飾以瑞士傳統風格的Swiss Hearts及民族圖案，發揚瑞士傳統精神。