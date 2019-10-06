坐梳化　睇佢仲愛唔愛你！

同居的情侶，總會坐在梳化上傾偈看電書看電視，從彼此的坐姿，其實正好反映出你們的關係。你有多久沒有靠着他一起坐？又或只想緊緊黐着他，一秒也不分開？

A.各自坐一邊

B.把頭躺在對方的大腿上

C.把頭靠在對方肩膊上，手也撓着對方

D.分開坐但把腳放在對方腿上

E.用手臂擁着對肩膊一起坐

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答案分析

A.感情轉淡

假如以往坐得非常親密，卻突然分開坐，若非因為吵架生氣而這樣，則表示另一半已經對這段關係感到厭倦，考慮退出這段感情，若不想失去他，是時候檢討一下。

B.甜蜜撒嬌

躺在對方大腿上是想被照顧呵護，假如你們一直保持這種坐姿，表示彼此都充滿濃情蜜意，但假如對方只是突然這樣坐，則代表對方心情不佳，很想尋求安慰。

C.深深相愛

你們不想放過任何親近的機會，無時無刻都想依偎在對方身旁，即使不用互相對望，也可以肯定你們深愛彼此，而且感情穩定，在你們的身邊充滿着粉紅泡泡。

D.關係昇華

你們有點老夫老妻的感覺，早已習慣對方的存在，關係像家人多過像戀人，彼此不是不愛了，只是太過習慣這種相處模式，但可能會沒為意心動的感覺正慢慢消退。

E.寵愛對方

在這段關係中，你是愛得比較深的那個人，你很想呵護她，保護她，佔有欲有點強，這種強勢的愛情表現，對喜歡被呵護的女生會很受落，覺得自己被寵愛深愛着。