港產荷蘭水　灣仔原來有間汽水廠

汽水大家飲得多，不過似乎都係以外國品牌居多，雖然它們都係香港製造，不過卻並非香港品牌。或者大家都曾聽過，老一輩會叫汽水做荷蘭水，原來早在清朝末年，汽水已由歐洲傳入中國，而1850年首批的汽水由荷蘭貨船運往中國，因而大家便稱它為「荷蘭水」。初期的荷蘭水製法相當簡單，只是將碳酸氣溶於水中，再加入糖漿、果汁或食用色素，簡單來講，即係有甜味的梳打水。百多年前，香港已有荷蘭水的出現，不過由於價錢昂貴，而且只可以在藥房售賣，所以並不普及。而據記載，原來香港從未出售過由荷蘭運來的汽水。

要數香港本地製造的汽水，1876年由屈臣氏藥房生產的汽水，可算是始祖。而緊隨其後，大大小小的汽水廠亦相繼出現。其中1907年成立，坐落於皇后大道東55號至59號的安樂汽水廠，便是當時較為知名的港產汽水品牌之一。廠方標榜出產的汽水以電力機器配上等藥品製成，並獲得皇家化學師頒發文憑，與其他以人力生產的汽水廠大為不同。公司英文名字（Connaught Aerated Water Co. Ltd），是用來紀念1906年第二次訪港的英國皇子干諾公爵。汽水廠初期只生產橙露汽水一種，到了1922年才開始生產其他產品，如鮮橙汁、鮮提子汁、檸檬、沙士、白檸、忌廉梳打、乾薑等。直至1970年初結業並拆卸，現時上址為東美中心。