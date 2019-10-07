【兒樂事】懂得關心他人的孩子，令人幸福

一個懂得關心、和別人分享的小朋友，長大後也會無往而不利，父們必須從少培養孩子的同理心。（設計圖片）

有些父母在孩子早期教育中對孩子寵愛有加，久而久之，就養成了孩子一切以「我」為中心的習慣，而不知如何去關心別人。

孩子與家人的關係，是他所有人際關係的基礎。一個懂得關心家人的孩子，才能學會好好關心別人。如何讓孩子學會關心別人?

【一切從父母及家庭開始】

父母工作繁忙，並且兼顧照顧家庭，未免將教育的責任交給工人姐姐及長輩，往往忽略了孩子個人成長，養成壞習慣包括不在意別人，作為父母也應該找時間讓你的孩子知道你關心他們，而孩子也會學懂關心家人。父母宜多些與孩子分享工作的苦與樂，孩子也會相應與你分享學校的生活，話題自然開始。

【父母建立好榜樣】

孩子是父母的一面鏡子，父母日常生活中與人相處包括與陌生人的待人處事態度及禮貌，孩子總會模仿，父母願意幫助他人，他們自然會學懂。

【讓孩子知道有人需要幫助】

「施比受更為有福」的道理從小應該灌輸給孩子，有空可帶孩子參與不同的義工服務，讓他們學習服侍其他人，明白社會上有很多需要幫助的人，同時間自己也會學懂感恩，珍惜所擁有的，最終他們是會學懂關心體貼。

【讓他們適當地關心世界】

地球上有很多天災及人為災害，例如最近發生的亞馬遜森林大火，家長從旁給他們指引及分析，可建立他們環保的意識，珍惜資源。關心社會及世界可以從很多媒體得悉，現今部分媒體的不良渲染，是很值得商榷，家長應從旁指導，對於一些暴力鏡頭，家長要避免給孩子觀看。

【獎勵好行為】

當孩子在關心他人及做出相對的行為，家長應該獎勵孩子，說明他們做的事情對別人的重要性，家長加以肯定，日子久了，他們會建立一些好行為及習慣。

【讓孩子接納他人的幫助】

當孩子得到別人的幫助，尤其是與他年齡相近的孩子，讓他們感受到接受幫助的喜悅，及對他人作出欣賞及感恩。孩子也會在適當時候，幫助其他有需要的人。

【飼養寵物也可建立孩子關心】

家中如有寵物需要照顧，孩子也要分擔責任，家長也應放手給孩子真正照顧寵物例如負責清潔、餵養寵物，並非只與寵物玩樂。寵物是非常忠誠的良伴，任何條件下都會接納主人，這可建立孩子愛的付出及接納。

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方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監