東沖有料到：曼谷火鍋店食中餐

話說有間英文店名譯為杧果樹的餐廳在泰國已有多年歷史，在香港亦設有分店，據講來年更會進軍新加坡。食客津津樂道的是餐廳的泰菜夠正宗，可說是實而不華。唔講唔知，該店的老闆其實在泰國亦進軍了其他飲食事業，當中包括了火鍋店——泰國人喜歡吃火鍋，當地隨處可見火鍋店，而該店的特別之處是除了火鍋，更提供港式點心，而且找來香港師傅主理。你可以吃到黑松露蝦餃丶金魚造型的餃子等創意之作，亦有焗得皮脆餡靚的叉燒餐包，還有其他即叫即蒸的點心，是曼谷吃中式點心數一數二的地方。值得一提是，這裏還有其他地方吃不到的招牌炒飯，簡單講係切件吉列豬排配上打了茨汁的炒底飯，入口不會乾噌噌，而且亦夠口感，是富誠意及創意的中式料理。

雖然有不少人質疑，來到泰國為何要吃中菜呢？答案其實簡單，於四日三夜的行程，你未必想餐餐食泰菜，尤其是跟父母同遊時，兩老也會想念中式食品。所以不時有網友問我在泰國享用中餐或飲茶有哪些好建議，這間名為可口的火鍋店就是一個不錯的選擇，就算沒時間來一頓數小時的火鍋，來這裏享用點心或炒粉麵等也有很多好選擇。下次到泰國想不用排隊、不太奢華地吃中餐可以一試。

胡慧沖