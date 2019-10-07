三界五行：一日之計　起床開始

生活中的衣食住行，行是出行，是交通。養生中的衣食住行，行是行動，包括勞動與運動。「心動不如行動」，上了年紀，希望健康長壽，不必羡慕別人，付諸行動就可以了。

老人家，無論有沒有子女照顧、有沒有女傭照顧，自己都要做「自顧人土」，自己顧自己，自己做主，自己做自己的老闆，就等於做「自僱人士」。

一日之計在於晨，一切由起床開始，起床後，自己動手，把被鋪揚開，翻過來，本來與身體接觸的那一面向上，讓它吹吹風，透透氣。洗漱後，自己把被鋪摺疊好，這其實是「返老還童」的一個好方法，青少年接受軍訓，起床號吹響，第一件事就是收拾床鋪，要做到「快靚正」。老人家如果天天都這樣做，就是喚起自己的鬥志！好好活着，天天向上。而生活的其他細節，自己可以做的，就自強不息，不求人。

早餐後，外出運動，生命在於運動，運動也屬於「行」的其中一個重要部分。戶外運動回家後，動極思靜，就把心靜下來，練毛筆字。日本的養生家經過長時間的觀察和調研，確信寫毛筆字是達致健康長壽一個重要途徑。事實上，很多書法家都享百歲或接近百歲的高壽。養生書法，站着寫大字的效果較好，即使坐着寫，也要坐得四平八穩，雙腳牢牢壓住地面，心、眼、意、腦、腰、手、腳都動員起來了，真行！

方向宇